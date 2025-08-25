Video muestra los desgarradores gritos de mujer al hallar muerto al hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank

Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón. (Facebook/Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón.)

Un video grabado por una vecina muestra los desgarradores gritos de una mujer luego de que esta descubrió el atroz homicidio de Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank.

En el video, el cual circula en redes sociales, y que no publicaremos por respeto a la familia del ahora fallecido, se escuchan como la mujer grita “No, no”, en reiteradas ocasiones. Sus gritos fueron tan fuertes y desgarradores que se escucharon en todos los alrededores del negocio donde ocurrió el crimen.

“¡Ay, pobrecita!“, dice la mujer que grabó el video al escuchar los desgarradores gritos.

De momento, se desconoce quién fue la mujer que sufrió ese doloroso momento, pues pudo tratarse de la mamá de Jermaine o de su esposa, con quien estaba casado desde el 2007.

Los desgararradores gritos de la mujer se escucharon en todos los alrededores. (Facebook/Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón.)

El violento homicidio de Cruickshank ocurrió a eso de las 7 p.m. de este domingo, cuando el hijo del exdiputado se encontraba en el bar restaurante Linda Vista, ubicado en el barrio Siglo XXI, en Limón.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan las autoridades, el crimen habría sido cometido por dos sujetos que llegaron en motociceta hasta el mencionado negocio. Al parecer, uno de ellos se bajó del vehículo e ingresó hasta donde estaba Cruickshank, a quien le disparó en reiteradas ocasiones, principalmente en la cabeza.

De momento, las autoridades no han determinado cuál podría ser el motivo detrás del homicidio de Jermaine, quien se ganaba la vida como abogado en Limón.