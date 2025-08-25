Sanguinario ataque contra hombre aterrorizó a vecinos de todo un pueblo

El herido fue llevado al hospital de Alajuela. Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense

Una tranquila comunidad alajuelense se vio sacudida por un hecho de violencia, pues la noche de este domingo un hombre estuvo a punto de morir en un sanguinario ataque.

LEA MÁS: Hora: 18:59 Dirección macro: Alajuela Poas San Rafael Inf. de la atención: Arma Blanca, se masculino 37 años con varias heridas, se traslado condición Crítico al H Alajuela. Recurso que atiende: Unidad de Soporte Básico.

Así lo reportó la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron a eso de las 7 p.m. en la localidad de San Rafael de Poás, en Alajuela.

De acuerdo con la Benemérita, el comité local fue alertado sobre un hombre que había sido víctima de un ataque con arma blanca.

Cuando los paramédicos llegaron a la escena, encontraron a un hombre que presentaba varias puñaladas. El herido fue trasladado en condición crítica al hospital San Rafael de Alajuela.

En cuanto a la víctima solo se sabe que se trata de un hombre de 37 años.