Asesinan a sangre fría en un bar a hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank

Balacera cobró vida de un hombre en Cartago, Fines ilustrativos (Andrés Garita, corresponsal GN)

Un hombre fue asesinado a balazos esta noche dentro de un bar en Limón y, según información preliminar, se trataría de Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado costarricense Eduardo Cruickshank.

Las primeras versiones indican que la víctima se encontraba en el local cuando sujetos armados llegaron y abrieron fuego contra él, causándole la muerte en el sitio, así se lo confirmaron a CRhoy.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se desplazaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, recopilar evidencias y dar inicio al proceso de investigación que permita esclarecer lo sucedido.

LEA MÁS: Supuesto jefe de sicarios de Los Gery anda libre pese a que ya fue condenado y a que espera otro pesado juicio

Hasta ahora no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre el motivo del ataque, pero la Policía Judicial mantiene las pesquisas para dar con los responsables.

Este hecho ha generado conmoción, ya que Jermaine Cruickshank era conocido en la zona por ser hijo del exdiputado y expresidente legislativo Eduardo Cruickshank Smith, quien falleció hace pocos meses.

LEA MÁS: Lista de extraditables en Costa Rica podría crecer tras reunión de subdirector del OIJ con la DEA

El caso se mantiene en investigación.