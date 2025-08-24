Lista de extraditables en Costa Rica podría crecer tras reunión de subdirector del OIJ con la DEA

La lista de costarricenses con posible extradición hacia los Estados Unidos podría crecer en los próximos meses, esto luego de la reunión que tendrá Michael Soto, subdirector del OIJ, con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Terry Cole.

En la reunión también participará Stephen Madden , director de la Policía de Control de Drogas (PCD).

El encuentro se da durante la reunión anual que hace la DEA en diferentes lugares del mundo, está vez será en Estados Unidos.

LEA MÁS: Surge noticia que no le hará nada de gracia a Celso Gamboa, Pecho de Rata y al tercer tico extraditable

Michael Soto, subdirector del OIJ con el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) Terry Cole. Foto: Albert Marín

A esta cita asisten todos los jefes antidrogas y se llevará a cabo desde este lunes 25 de agosto hasta el viernes 29 de agosto.

“Logramos consertar una reunión, tanto Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas y este servidor para hablar con el director de la DEA, para hablar un poco de lo que está ocurriendo en Costa Rica, en Latinoamérica y agradecer con el apoyo a los extraditables y algunas otras personas que es importante que los extraditen, narcotraficantes nacionales que tienen alto perfil”, expresó Soto a La Teja.

Cole, máximo jefe de la DEA, probablemente se va a reunir con otros jefes antidrogas de la región; sin embargo, ya tiene la cita pactada para atender a los funcionarios costarricenses.

LEA MÁS: Celso Gamboa: Esta es la millonada que habría ganado por mover cargamentos de drogas

Celso Gamboa y Pecho de Rata primeros en la lista de extraditables a Estados Unidos, la cual podría crecer. (Canva/Canva)

Cole conoce muy bien el tema de narcotráfico, porque él fue director regional de la DEA para México, Canadá y Centroamérica hasta el 2020 y en este 2025 el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump lo designó director general de la DEA.

Este viernes 22 de agosto, el Tribunal Penal de San José amplió la detención provisional con fines de extradición hasta que finalice el proceso para el exmagistrado Celso Gamboa, Edwin López Vega, conocido por el alias de Pecho de rata, así como Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, de 46 años, quien pasó de ser un humilde taxista a vivir entre lujos y tener vehículos de alta gama, según el OIJ.

LEA MÁS: Abogado de Celso Gamboa revela lo que realmente sucedió en reunión con agentes de la DEA