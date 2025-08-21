Abogado de Celso Gamboa revela lo que realmente sucedió en reunión con agentes de la DEA

21/08/2025. San José. Llegada del extraditable Celso Gamboa a los Tribunales de San José en medio de un amplio operativo de seguridad. Fotos: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

Michael Castillo, uno de los abogados de exmagistrado Celso Gamboa, reveló lo que realmente sucedió la mañana de este jueves en la reunión que mantuvieron con agentes de la DEA en el Tribunal Penal de San José.

Dicha diligencia, realizada con la solicitud de extradición hecha por el gobierno de los Estados Unidos, duró aproximadamente seis horas, luego de que Gamboa fuera llevado a dichos tribunales bajo un fuerte operativo de seguridad.

Castillo contó a La Teja lo que sucedió durante dicha reunión, dejando claro que en la misma no se dio ningún tipo de negociación ni nada parecido.

“Efectivamente la reunión se basó básicamente en la presentación de la acusación y la prueba por parte de los agentes directamente a Celso”, explicó.

El abogado indicó que él y su colega Natalia Gamboa, hermana y abogada de Celso, fueron notificados sobre este tema día atrás, y señaló que ahora disponen de veinte días para tomar acciones, específicamente diez días para ofrecer las pruebas que estimen pertinentes y el resto para evacuarlas.

Este próximo sábado 23 de agosto se cumplen los dos meses de detención provisional ordenados contra Gamboa, por lo que se espera que en las próximas horas, las autoridades informen acerca de una prórroga a dicha medida.