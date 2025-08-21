Crimen disfrazado de asalto: detenido hombre por muerte de querido guarda en Puntarenas

Abelardo Quirós fue asesinado en Puntarenas (Cortesia/Cortesia)

Un hombre quiso hacer pensar a los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que don Abelardo Quirós González, de 63 años, fue asesinado para robarle su arma, pero la investigación permitió descubrir la verdad y capturar al sospechoso.

Michael Soto, subdirector del OIJ, confirmó la mañana de este jueves, que los investigadores realizaron un allanamiento en Juanito Mora en Puntarenas, para dar con el sospechoso de apellido Ramírez, de 34 años.

“Pareciera ser que la motivación es un conflicto personal entre ambos, que es disfrazado por el sospechoso como un asalto, en el momento de los hechos sustraen un arma de fuego”, explicó Soto.

LEA MÁS: Celso Gamboa: Esta es la millonada que habría ganado por mover cargamentos de drogas

Don Abelardo fue asesinado el pasado 20 de mayo a las 7:45 de la noche, cuando hacía su ronda en la plazoleta de plaza del Pacífico en Puntarenas.

El sospechoso disparó en varias ocasiones contra el oficial, dos balas apagaron su vida.

Los agentes del OIJ detuvieron a un hombre como sospechoso del asesinato de un guarda (OIJ/Cortesía)

El caso conmovió a la comunidad porteña porque el guarda tenía muchos años en ese trabajo y de cariño le decían don Lalo, era muy estimado por sus compañeros y comerciantes, ya que siempre se encargaba de echarle un ojito a los demás locales en la zona y eso provocaba la gratitud de quienes lo conocían.

LEA MÁS: Otra banda sospechosa de trabajar para el Diablo es golpeada por el OIJ

Quirós era vecino de Miramar de Puntarenas y padre de una hija.

Una de sus compañeras había contado a La Teja que su mayor ilusión era pensionarse.

Los investigadores encontraron gran cantidad de evidencia en la vivienda del sospechoso que lo vincularía con el crimen.

El país contabiliza 559 homicidios hasta este jueves, un incremento de ocho casos en relación con el año pasado. Soto aseguró que siguen trabajando en eso y también en la resolución positiva de varios casos.