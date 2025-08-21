Otra banda sospechosa de trabajar para el Diablo es golpeada por el OIJ

El OIJ desarticuló una banda que al parecer trabajaba para el Diablo. (OIJ/cortesia)

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizan algunos allanamientos en Los Chiles, en la zona norte del país, para dar con una banda sospechosa de tener relación con el grupo criminal de Alejandro Arias, alias Diablo.

Randall Zúñiga, director del OIJ, informó que realizan un total de siete allanamientos.

Banda sospechosa de trabajar para Diablo fue desarticulada

“La finalidad es desarticular a una organización criminal dedicada a lo que es la venta de drogas al menudeo. Se están realizando esos siete allanamientos, de los cuales se pretende detener al menos a 15 personas vinculadas con una estructura criminal”, dijo.

Este es Alejandro Arias Monge, conocido como Diablo.

Don Randall explicó que hasta el momento hay nueve personas detenidas, que al parecer eran lideradas por un hombre de apellido López y otro conocido como la W, de apellido Ulate.

“Ellos tienen distribuidos los puntos de venta de droga de la zona norte y le responden a un sujeto conocido como Alejandro Arias, alias Diablo”, dijo.

Los sospechosos van a ser puestos a la orden del Ministerio Público; sin embargo, los allanamientos todavía se mantienen en desarrollo.