Tiroteo aterrorizó e hizo sacados a vecinos de sus camas y cobró la vida de joven de 20 años

Un joven de 20 años fue asesinado la noche de este martes en Puntarenas.

El homicidio ocurrió a las 10: 01 p.m., en el sector de Laurel de Corredores, en la provincia del pacífico.

El joven fue asesinado a balazos.

Los vecinos alertaron sobre un tiroteo en la zona. Al llegar al sitio, una unidad de la benemérita encontró al hombre tendido en la vía pública, ya sin signos vitales.

Las autoridades judiciales se encargan de la recolección del cuerpo y ahora investigan el caso para dar con las causas de la muerte y los sospechosos.