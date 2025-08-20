Papá de dos hijos pequeños lucha por su vida tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo

El papá está internado en el Hospital San Juan de Dios, su condición es grave. (CGONZALEZ)

Un hombre lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Juan de Dios luego de que se quemara el 90 por ciento de su cuerpo.

LEA MÁS: Dramático rescate: menor cayó de 20 metros y bomberos luchan por salvarla

La emergencia ocurrió este martes en Cirri, Santiago de Puriscal, cuando el afectado, identificado como Lender Mora, se encontraba trabajando en un techo con unas láminas e hizo contacto con un cable primario.

LEA MÁS: Tras semanas de angustia, familia podrá despedir en Costa Rica a tico que murió en nevado de Ecuador

El sujeto de 36 años sufrió una descarga eléctrica y tuvo que ser rescatado por unidades de la Cruz Roja.

“El paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios, pues tiene el 90 por ciento de su superficie corporal quemada”, dijo Ricardo Arias, de prensa de Cruz Roja.

Lender es vecino de San Antonio de Puriscal y es papá de dos niños pequeñitos.

LEA MÁS: Primo de joven que murió en choque contra imitador de Pelando el Ojo manda mensaje a su familia

En redes sociales, varias personas han pedido hacer oración para que Mora logre salir adelanto en esta dura prueba.