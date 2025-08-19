Primo de joven que murió en choque contra imitador de Pelando el Ojo manda mensaje a su familia

José Ricardo Carballo y Justin Espinoza Vargas fallecieron el accidente (fac/Cortesía)

Un primo de Justin Espinoza, el joven, de 27 años, que falleció en el choque en el que también murió el imitador de Pelando el Ojo José Ricardo Carballo, de 42 años, le envió un mensaje a la familia de este último.

Se trata de Marco Sánchez, quien mandó un sentido mensaje a los seres queridos de Carballo por medio de un comentario que escribió en una publicación que La Teja realizó en Facebook sobre este trágico suceso.

“Mi primo Justin, te amo con toda mi vida, Dios te tenga en su santa gloria. A la familia del señor José Ricardo Carballo, mi más sentido pésame para ustedes también, que están pasando por el mismo dolor de la pérdida de un ser querido como lo era Justin para nosotros. Que Dios reciba también a José Ricardo en sus regazos”, escribió Sánchez.

Liz Espinoza, tía de Justin, también le dedicó un emotivo mensaje en esa misma publicación de este medio.

“Mi amor chiquito de tía, ¡Qué dolor tan grande! Sus abrazos tan llenos de amor me hacia sentir la tía más amada del mundo. Descanse en paz, mi amor".

El fatal accidente se dio a las 2:05 a. m. del sábado, en La Garita de Alajuela, cuando por razones que aún se desconocen, se produjo una colisión frontal entre los carros conducidos por Carballo y Espinoza.

El querido imitador murió en el lugar del accidente, mientras que Justin falleció poco después de ser llevado al Hospital México.

Una mujer de apellido Delgado Espinoza, de 28 años, quien viajaba con Justin es la única sobreviviente y está grave en el Hospital San Rafael de Alajuela.