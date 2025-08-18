Mujer vivió un noviazgo de terror en el que estuvo a punto de ser asesinada con desatornillador

El hombre trató asesinar a la mujer el 31 de diciembre del 2017. Foto Shutterstock

Un noviazgo de apenas 8 meses fue un verdadero infierno para una mujer, pues el hombre que le había prometido amarla estuvo a punto de arrebatarle la vida con un desatornillador.

En esa fugaz relación, la mujer fue víctima de múltiples agresiones, tanto físicas como sexuales, a manos de un sujeto apellidado Bolaños Brenes.

No obstante, el caso tuvo un buen final para la ofendida, pues el Tribunal Penal de Heredia dictó una condena de 31 años de cárcel contra Bolaños, por los delitos de violación, tentativa de femicidio, agresión con arma, amenazas contra una mujer, incumplimiento de una medida de protección, maltrato, ofensas a la dignidad y restricción a la autodeterminación.

De acuerdo con la prueba aportada en juicio, los hechos ocurrieron entre el 2017 y el 2018, en una casa donde el hombre ofendió a la mujer y la agredió física y sexualmente.

“El despacho acreditó que, el 31 de diciembre del 2017, el hombre tomó con fuerza a la mujer y la lanzó contra una cama. Luego tomó un desatornillador y lo colocó en el cuello de la víctima, quien logró escapar”, indicó la Fiscalía.

En marzo del 2018, luego de una discusión, la ofendida trató de irse del lugar; sin embargo, el ahora sentenciado la tomó de la blusa y la golpeó en la cabeza.

“Ante dichos eventos, ella solicitó medidas de protección, las cuales le prohibían al hombre acercársele. No obstante, en noviembre este las incumplió, tras presentarse al lugar de trabajo de la víctima, en al menos tres ocasiones”, añadió la Fiscalía.

Mientras la sentencia queda en firme, Bolaños debe permanecer en prisión preventiva.