¿Celso Gamboa le daba información al Diablo que ha impedido su captura?

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aseguró este lunes que Alejandro Arias, alias Diablo, no ha sido capturado por supuesta información que recibía del exmagistrado Celso Gamboa.
El documento hace una clara relación entre ambos.
“Diablo: considerado el fugitivo más buscado de Costa Rica, vinculado a narcotráfico, robos y homicidios en Limón. Ha logrado evadir arrestos gracias a información filtrada por Gamboa. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta $500.000 por información que lleve a su captura”, detalla el documento.
Además, el informe indica que, antes de su captura, Celso Gamboa, al parecer, era considerado un narcotraficante de alto perfil que facilitó el envío de millones de dólares en cocaína desde Colombia, pasando por Costa Rica, hacia Estados Unidos y Europa.
Esa información se da a conocer luego de que el exmagistrado Celso Gamboa fuera incluido entre los costarricenses añadidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Además de Gamboa, en la lista aparecen Edwin Danney López Vega, alias Pecho de Rata; Alejandro Antonio James Wilson, conocido como Turesky; y Alejandro Arias Monge, alias Diablo.