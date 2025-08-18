Hallan cuerpo enterrado en fosa cerca de botadero, se cree que puede ser joven papá desaparecido

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

El hallazgo de un cuerpo conmocionó a los vecinos de Turrialba la mañana de este lunes, pues se sospecha que sería un joven papá que está desaparecido.

El hallazgo se dio en las cercanías del INA, camino al botadero, en Las Américas de Turrialba.

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al parecer, realizaban varias diligencias y lograron ubicar el cuerpo enterrado en una fosa.

De momento no hay detalles de cuál sería la causa de muerte ni el tipo de lesiones que tenía el cuerpo, ya que las autoridades siguen en el sitio.

Se sospecha que el cuerpo podría ser de Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, quien fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto anterior, y desde entonces su paradero era incierto.

Las autoridades ya habían realizado varias diligencias por este caso.

Ramírez trabaja en una carnicería en el centro de este cantón y el día de su desaparición vestía camiseta gris, pantalón de mezclilla azul y portaba tenis blancos con negro.

Sus familiares interpusieron la denuncia ante el OIJ. Julio es padre de un niño de 9 años.

