Tras semanas de angustia, familia podrá despedir en Costa Rica a tico que murió en nevado de Ecuador

El cuerpo de Roger Alfaro, un joven costarricense, de 33 años, que falleció el pasado jueves 7 de agosto mientras escalaba el nevado Cayambe, en Ecuador, será repatriado a Costa Rica este miércoles.

Roger Alfaro, montañista fallecido en Ecuador (cortesía/Cortesia)

La información fue compartida por sus familiares y la página de Facebook Sombrero de Kàl.

Ese mismo día se llevará a cabo la vela en el salón comunal de la iglesia católica de La Virgen, en Sarapiquí, donde su familia se estableció desde hace muchos años.

La hora exacta está pendiente de confirmarse con la llegada del cuerpo.

“Con profundo respeto y gratitud queremos informar que gracias al apoyo y la solidaridad de quienes conocieron a Roger, y también de quienes sin conocerlo se unieron a la familia, se ha podido dar inicio al proceso de repatriación de su cuerpo”, indicaron en Sombrero de Kàl

Roger perdió la vida en una de las montañas más imponentes y desafiantes de Sudamérica, el Cayambe, ubicado en la provincia de Pichincha, que alcanza los 5.790 metros de altura. Su travesía había comenzado con gran ilusión el 2 de agosto y, días antes de la tragedia, compartió en sus redes sociales fotografías de la expedición, las cuales hoy circulan entre amigos y conocidos como una forma de despedirlo.

El joven estaba a un paso de graduarse como ingeniero agrónomo, pues solo le faltaba realizar la práctica profesional.

Su hermana Blanca asegura que poder darle santa sepultura en Costa Rica, les permite darle un poco de paz a tanto dolor que han vivido en los últimos días.