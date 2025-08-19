Esposos ligados a préstamos gota a gota tienen una “compañía” montada

Los allanamientos realizados por el OIJ este martes destaparon el gran negocio que tenía montado un matrimonio, la pareja tenía toda una “compañía” montada con diversos negocios.

El líder es un sujeto de apellido Arias, alias Champion, de 41 años.

El matrimonio fue detenido por agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ, por ser sospechoso de lavado de dinero.

Las autoridades judiciales realizan 12 allanamientos la mañana de este martes 19 de agosto en Santa Bárbara de Heredia, Alajuela y Puntarenas, en donde buscan a otros integrantes de la organización.

A la banda le siguen los pasos desde el 2023, cuando informes evidenciaban el crecimiento económico de un hombre de 41 años, sin supuestamente poder justificar los altos ingresos.

“A través de las diferentes diligencias, se pudo determinar que, en apariencia, este hombre lideraba una organización criminal, que aparentemente se dedicaba a la receptación de bienes sustraídos mediante la modalidad de robo de contenedores de carga, seguidamente ocultaban la mercadería en bodegas en Heredia y posteriormente comercializaba los productos”, señalan en el OIJ.

Durante el proceso de investigación, se pudo constatar que los artículos adquiridos por esta organización eran especialmente electrodomésticos, artículos comestibles, licores, entre otras.

La organización, al parecer, también se dedicaba a los préstamos gota a gota.

Además, de los esposos detenidos también capturaron a otra mujer de apellido Zigan, de 46 años; y dos hombres de apellidos Soto, de 39 y Parra, de 32.

Durante la investigación también determinaron que, en apariencia, una agente del OIJ que estuvo en Heredia, también habría sido cómplice de esta organización.

Un Jeep Rubicon, así como dos automóviles jeep y un BMW es parte de los lujos que tenían los esposos sospechosos de lavar dinero por medio de préstamos gota a gota. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

“Se presume que este grupo criminal, en apariencia, se dedicaba a legitimar capitales mediante la compra y venta de vehículos de alta gama, bienes raíces, construcción de apartamentos de alquiler, créditos informales, ventas de repuestos, cabinas de alquiler y servicios de enderezado y pintura”, explicaron en la oficina de prensa del OIJ.

Lujos en el matrimonio investigado por el OIJ

Un Jeep Rubicon, así como dos automóviles Jeep y un BMW son parte de los lujos que tenían los esposos sospechosos de lavar dinero por medio de préstamos gota a gota.

Las autoridades, además, allanaron una bodega en la que tenían una gran cantidad de llantas para vehículos, las cuales, en apariencia, las tenían para vender.