Inocente asesinado en bar de Lindora planeaba salir del país en busca de un mejor futuro

Juan Manuel González, de 44 años, fue víctima inocente del sangriento ataque (cortes/Juan Manuel González, de 44 años, fue víctima inocente del sangriento ataque)

Juan Manuel González, quien fue víctima inocente en el triple homicidio ocurrido el pasado viernes en un bar en Lindora, deseaba irse del país con su familia, debido a una situación que lo tenía angustiado y que al final estuvo relacionada con su muerte.

Según Marillac González, hermana de Juan Manuel, él deseaba sacar a su familia de Costa Rica debido al temor que sentía por la inseguridad y violencia que reinan en el territorio nacional.

“Decía que ahora, prácticamente, estamos como antes era El Salvador, porque por todos lados asesinaban así a la pura bulla, que él no quería eso para su familia. Él estaba preocupado por tanta delincuencia, por tanta violencia que se vivía en el país. Mi hermano tenía la meta de irse para los Estados Unidos y llevarse a su familia”, contó Marillac.

Juan Manuel, quien era comerciante y padre de tres menores, de 15, 10 y un año, falleció la noche del pasado viernes a consecuencia de una balacera desatada por sicarios en Howard’s Cantina, en Lindora.

En ese mismo hecho fallecieron dos hombres apellidados Garbanzo Rodríguez, de 39 años, alias Mufasa; y Sanabria, de 36 años, alias Chuta.

El sangriento ataque ocurrió la noche del pasado viernes 15 de agosto. (Cortesía para La Nación/Cortesía para La Nación)

De acuerdo con la hipótesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al parecer, el ataque iba dirigido hacia estos sujetos, específicamente, contra Mufasa, quien era el supuesto líder de una banda conocida como Los Coqueros, asentada en Pavas.

Merece justicia

Marillac confesó que toda su familia está destrozada por lo que le sucedió a Juan Manuel, pues nunca pensaron enfrentar un escenario como ese, sobre todo, porque él nunca anduvo en malos pasos.

González les pide a las autoridades que la muerte de su hermano no quede impune y que hagan algo para evitar casos como este, pues al final los delincuentes no se están matando entre ellos mismos.

“Yo lo que le puedo decir a las autoridades es que todas las personas dignas que acaban a manos de personas como las que mataron a mi hermano merecen justicia. Pero ante todo, de mi parte, lo que pido es que haya mano dura para ver cómo paramos esto en el país, porque vamos muy mal y no quiero que otra familia viva lo que nosotros estamos sufriendo en este momento”.