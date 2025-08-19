La desgarradora forma en la que familia de hombre inocente descubrió que murió en balacera en bar de Lindora

Juan Manuel González fue víctima inocente en el ataque ocurrido en el bar Howard's. Foto Marillac González, cortesía para La Teja. (Cortesía/Juan Manuel González fue víctima inocente en el ataque ocurrido en el bar Howard's. Foto Marillac González, cortesía para La Teja.)

La familia de Juan Manuel González Santamaría, de 44 años, quien fue víctima inocente del sangriento ataque armado ocurrido el pasado viernes en un bar en Lindora, descubrió el atroz crimen de una forma desgarradora.

Así lo contó a La Teja Marillac González, hermana de Juan Manuel, quien explicó que ella y su cuñada se dieron cuenta de lo que había pasado hasta la mañana del día siguiente, es decir, el sábado 16 de agosto.

“A mí me llamaron a las ocho de la mañana, era una investigadora del OIJ, y me preguntó si yo era hermana de Juan Manuel González y yo le dije que sí, entonces me dijo: ‘Bueno, le doy mi pésame por lo sucedido’, yo de inmediato entré en pánico, porque no entendía nada, ella luego se disculpó pensando que por la hora ya nosotros sabíamos, pero en ese momento nosotros todavía no sabíamos nada”, contó.

González dijo que la investigadora le reveló que Juan Manuel había sido víctima colateral de una balacera ocurrida la noche del viernes en Howard’s Cantina, en la que también fallecieron dos hombres apellidados Garbanzo Rodríguez, de 39 años, alias Mufasa; y Sanabria, de 36 años, alias Chula.

De acuerdo con la hipótesis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al parecer, el ataque iba dirigido hacia estos sujetos, específicamente contra Mufasa, quien era el supuesto líder de una banda conocida como Los Coqueros, asentada en Pavas.

Marillac contó que lo úlitmo que ella y su cuñada supieron de Juan Manuel es que había salido la noche del viernes, pero su preocupación aumentó al ver que habían pasado muchas horas y este no se había comunicado con ellas.

“A la esposa le había extrañado, porque a esa hora él no había llegado y él nunca faltaba a su casa, ella andaba buscándolo por todo lados, averiguando si algún amigo o alguien sabía algo de él, pero nadie sabía nada”, contó González.

Tras recibir las desgarradora noticia, Marillac llamó a su cuñada y a como pudo le contó lo que había pasado a su esposo.

“En ese momento yo la llamé llorando, me preguntó qué sabía yo, porque ella lo andaba buscando, yo le dije que por favor fuera al OIJ y preguntara por él, porque me habían llamado para decirme que algo había sucedido con él, que había sufrido un daño colateral cuando estaba en un restaurante”.