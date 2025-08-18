OIJ da importante avance en caso de empresario estadounidense víctima de atroz homicidio

Detienen a otro sospechoso del asesinato de Eshraghollah Vatani (OIJ/Cortesía)

El caso por el atroz homicidio del empresario estadounidense Eshraghollah Vatani, de 71 años, tuvo un importante avance, pues las autoridades detuvieron a un cuarto sospechoso de participar en el crimen.

Así lo confirmó a La Teja una fuente policial cercana al caso, la cual indicó que se trata de un muchacho apellidado Westney Vilaboa, de 21 años, quien fue detenido este lunes 18 de agosto.

De acuerdo con la información suministrada a este medio, Westney, quien ya era buscado por la Policía Judicial, fue detenido a eso de las 2:30 p.m. cuando se presentó junto con su abogado a los Tribunales de Justicia de Heredia.

El sospechoso fue trasladado a las celdas de dichos tribunales y quedó a las órdenes del Ministerio Público para ser investigado sobre su presunta participación en el crimen de Vatani.

Hace casi 15 días, el OIJ detuvo a otros tres jóvenes ligados con el homicidio del empresario. Se trata de una jovencita de 17 años, y dos sujetos de apellidos Donaldson, de 20 años, y Brown, de 22.

La muchacha fue capturada en Rincón de Zaragoza, en Palmares, Alajuela; Brown cayó en Agua Caliente de Cartago, y Donaldson fue detenido en Nicoya, en Guanacaste.

Vatani llegó a nuestro país el pasado lunes 19 de mayo y al día siguiente se le perdió el rastro, momento en el que las autoridades judiciales comenzaron a darles seguimiento a los últimos movimientos del empresario.

El cuerpo de la víctima fue hallado el 5 de junio anterior, en una finca en Bermejo de Quebradilla, de Cartago, y fue reconocido por medio de las prendas de vestir que llevaba.

El OIJ dice que el móvil de su asesinato fue el robo.