Niña vivió un infierno de 7 años a manos de un verdadero monstruo

Las agresiones empezaron desde que la víctima tenía apenas 7 años. (Jorge Navarro)

El paso de la niñez a la adolescecia fue un verdadero infierno para una jovencita, pues durante 7 años vivió una horrible pesadilla a manos de un monstruo que vivía bajo su mismo techo.

Desde los 7 años y hasta que cumplió los 14, ella fue víctima de constantes agresiones sexuales que fueron cometidas por su propio padrastro, un hombre apellidado Durán Chavarría.

Al final el sujeto tuvo su merecido castigo, pues la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género consiguió que el Tribunal Penal de San José lo condenara a 36 años de cárcel por los delitos de violación y abuso sexual.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los hechos por los que Durán fue sentenciado ocurrieron entre los años 2010 y el 2017.

“Según estableció el despacho, el hombre aprovechó la cercanía con la víctima, para cometer los delitos sexuales”, informó la Fiscalía.

Las autoridades señalaron que mientras la sentencia queda en firme, el imputado deberá cumplir seis meses de prisión preventiva.