Atropello de un perro terminó de la peor manera con dos hombres heridos de gravedad

Dos personas fueron trasladadas en condición crítica al hospital (Cruz Roja/Cortesía)

Un verdadero caos provocó que dos personas terminaran en condición crítica en el Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, la mañana de este lunes, luego de que el atropello de un perro detonara otra emergencia.

Los hechos ocurrieron en San Josecito, en Bajo Molinos.

Sebastián Villalobos contó a Noticias Repretel que sus abuelos estaban con el perrito fuera de la casa cuando pasó el conductor de un carro con el celular en la mano y su abuela le dijo al chofer que tuviera cuidado con el perro, ya que esa calle es muy angosta.

En ese momento, el conductor, aparentemente, atropelló al animalito, por lo que su abuelo se acercó al carro para reclamarle al conductor.

Según los vecinos, el conductor puso reversa para tratar de darse a la fuga, pero el señor se tiró en la tapa del carro para evitar que escapara.

Debido a esta acción, el conductor del carro perdió el control, se volcó y chocó contra una de las casas. Lo que provocó que ambos hombres resultaran heridos de gravedad.

Doña Ángela Hernández, dueña de la casa impactada por el vehículo, se llevó un susto terrible. Ella aseguró que pensó que fue un terremoto y estuvo muy cerca de resultar herida.

La señora estaba regando las matas que tiene en el corredor de la casa, se fue a buscar algo dentro de su vivienda y en ese momento el carro chocó contra su casita y provocó que una parte del muro se cayera donde ella estuvo parada minutos antes.

Minyar Collado, cruzrojista, explicó que despacharon cinco unidades de la Cruz Roja para atender la emergencia. Además, confirmó que uno de los heridos era el chofer y el otro un peatón.

El perrito, aparentemente, resultó herido en una de sus patitas y fue llevado a un veterinario.

Los afectados interpondrán la denuncia ante las autoridades judiciales.