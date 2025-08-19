Esto habría sido lo último que hizo papá cuyo cuerpo apareció enterrado cerca de botadero

Julio Gerardo Ramírez García, de 33 años, fue visto por última vez en Turrialba, el martes 5 de agosto del 2025. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

La esposa de Julio Gerardo Ramírez García, el hombre que estaba desaparecido desde el 5 de agosto, y cuyo cuerpo apareció este lunes enterrado cerca de un botadero, reveló qué habría sido lo último que este hizo antes de que se le perdiera el rastro.

La mujer contó lo último que supo de su esposo, —quien trabajaba como carnicero—, en una entrevista que brindó al medio regional Turrialba Digital Noticia, la cual fue publicada este domingo en Facebook.

“El salía a las 5 p.m. y de ahí se iba para el gimnasio. Ese día que él salió, me llamó como, a las 5:20 p.m., y me dijo: ‘Amor, ya salí, me llamó un amigo y voy a salir con él a tomarme algo. Entonces voy a ir al gimnasio y luego me reuno con mi amigo’. Eso fue exactamente lo que él me dijo”, contó la esposa de Ramírez.

En dicha entrevista, la mujer comentó que ella y su pequeño hijo mantenían la esperanza de que Julio regresara con vida a casa, pero lamentablemente, el OIJ confirmó su trágica muerte este lunes.

“Mi hijo lo está esperando, él escucha el portón abrirse e inmediatamente sale corriendo desesperado a ver si es su papá que va a llegar”.

Este lunes las autoridades recibieron el reporte sobre el hallazgo de un cuerpo enterrado en Turrialba, en las cercanías del INA, camino al botadero.

El cadáver estaba enterrado en una fosa; al parecer, había rastros de cal en el sitio y también fueron encontrados los zapatos del fallecido a pocos metros.

Además, de confirmar que el cuerpo correspondía al de Julio, el OIJ informó que este presentaba varias heridas de cuchillo en el tórax.

De momento, las autoridades no han determinado cuál sería el móvil detrás del homicidio de Ramírez.