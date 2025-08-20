A hermanos que caminaban a casa los emboscaron, uno fue asesinado y el otro está grave

Una balacera dejó a un joven fallecido y a su hermano en condición grave en Corredores de Puntarenas.

Los hechos ocurrieron la noche del martes en Laurel, cerca de la zona fronteriza.

Uno de los hermanos murió y el otro está grave (Alonso Tenorio)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, aparentemente, los hermanos de apellido Vega de 20 y 23 años iban rodando una moto rumbo a su casa.

Al parecer, en un determinado momento, pasaron frente un grupo de personas que estaban a bordo de dos motos, se cree que eran cinco hombres.

LEA MÁS: Tiroteo aterrorizó e hizo sacados a vecinos de sus camas y cobró la vida de joven de 20 años

Los hermanos llegaron a su casa y en ese momento, llegaron los hombres que vieron minutos antes y desataron una balacera contra ellos, según el OIJ, los hermanos respondieron al fuego.

El hermano, de 20 años, falleció en el sitio al recibir múltiples heridas, mientras que su hermano mayor recibió un balazo en el abdomen, por lo que fue llevado grave al hospital.

LEA MÁS: Violento ataque armado a camión deja un fallecido y un herido

Los agentes del OIJ llegaron a la vivienda para empezar con las investigaciones del caso, en el sitio encontraron una escopeta y una pistola. Además, dos motocicletas que se presume que una era del fallecido y otra de uno de los sospechosos.

El móvil del caso se mantiene en investigación.