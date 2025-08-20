Sucesos

Violento ataque armado a camión deja un fallecido y un herido

Víctimas fueron interceptados por dos hombres en moto

Por Silvia Coto

Un violento hecho cobró la vida de un hombre y dejó herido de gravedad a otro en Guanacaste.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en Mansión de Nicoya.

Cruz Roja
Cruz Roja (Cruz Roja)

Según el reporte de las autoridades, dos hombres viajaban en un camión de mariscos, ellos iban a recoger la carga cuando fueron interceptados por una moto.

Se cree que los pistoleros trataron de asaltar el camión y fue cuando les dispararon en un montón de ocasiones.

La Cruz Roja confirmó a La Teja que cuando ellos llegaron, encontraron a dos personas con heridas de bala dentro del camión.

El conductor del camión falleció en el sitio, mientras que el acompañante fue llevado al hospital de Nicoya con al menos tres heridas de bala.

La Policía mantiene en custodia la escena, mientras que están a la espera de que las autoridades judiciales realicen el levantamiento del cuerpo.

´Por ahora, se desconocen las identidades.

nicoyaguanacastecamión mariscosasesinadocrimencruz rojaoij
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

