Muchacha cuenta con dolor cómo su declaración llevó a la captura del hermano por matar a la mamá

Las graves sospechas que tuvo Keisha Coto, sobre la desaparición de su mamá, doña Marlene Jiménez Arias, de 56 años, se convirtieron en la peor pesadilla de su vida.

La joven, de 22 años, fue quien denunció ante el OIJ, la desaparición de su mamá, al perder la comunicación con ella. La última persona que supuestamente tuvo contacto con doña Marlene, fue su único hermano, un muchacho de 17 años.

Ese contacto no fue nada alentador, pues madre e hijo habían tenido una discusión y desde ese momento a ella se le perdió el rastro.

La joven fue quien le dijo al OIJ sobre sus terribles sospechas, quería que nada fuera cierto, pero la mañana de este martes los investigadores confirmaron su peor temor.

“Yo misma tenía las sospechas, alerté a las autoridades”, manifestó la joven en conversación con La Teja.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo de una mujer fue hallado enterrado en la propia casa en la que ella vivía junto a su hijo, en Laurel de Corredores, zona sur del país.

Keisha por temas de trabajo vive en Liberia, Guanacaste.

Mamá que estuvo desaparecida sufría de cáncer

Marlene Jiménez Arias es una mamá de 56 años, que enfrentaba un cáncer de seno y se le perdió el rastro desde el 2 de julio anterior.

Keisha Coto, hija de Marlene, afirmó que la última comunicación con su mamá fue mediante mensajes, cuando le dijo que iba para donde una amiga, donde también trabajaba.

“Mi mamá siempre es de mandar audios, pero esos mensajes solo fueron escritos, esto nos extraña mucho”, expresó la joven.

LEA MÁS: Paola Amador, única sobreviviente de avionetazo, cuenta qué ha sido lo más duro tras la tragedia

Marlene Jiménez Arias, es una mamá de 56 años, ella enfrenta un cáncer de seno y se le perdió el rastro desde el 2 de julio anterior. Foto: Keisha Coto para La Teja (Keisha Coto para La Teja/Keisha Coto para La Teja)

Marlene era vecina de Laurel, en la zona sur del país, y lo último que le dijo a su familia es que iba para Langostino, en Pavón, Golfito; sin embargo, al parecer, nunca llegó a este lugar.

Una semana antes de desaparecer había tenido un altercado con el hijo menor, y ahora las autoridades también investigan este hecho.

LEA MÁS: Mujer víctima de asesinato con arma de fuego es la número 38 en lo que va del año

Marlene Jiménez Arias, es madre de tres hijos. Foto: Keisha Coto para La Teja (Keisha Coto para La Teja/Keisha Coto para La Teja)

“Es un pueblo muy pequeño, buscaron por todos los alrededores, no hay señales de que llegara a Langostino. Lo extraño es que a mí me escribió y a varias amistades para decirnos que estaba en ese sector, porque la fueron a buscar a la casa de ella.

“Ella es una señora que manda muchos audios y en todo este tiempo todo ha sido escrito. La amiga en Langostino dice que tiene meses de no verla, que no ha ido a la casa de ella”, expresó la hija.

Keisha vive en Liberia, Guanacaste, y el 7 de julio anterior interpuso la denuncia en el OIJ, pues le preocupa el paradero de su mamá.

LEA MÁS: ¿Recuerda al ciclista que fue embestido por un pick up en Heredia? Su historia es un milagro

Marlene Jiménez Arias dejó de tener contacto con su familia el 2 de julio, la denuncia fue interpuesta el 7 de julio anterior. Foto: Keisha Coto para La Teja (Keisha Coto para La Teja/Keisha Coto para La Teja)

“Mi hermano dice que tuvieron una discusión y por eso ella se fue de la casa para donde la amiga, pero ese problema fue el 23 de junio y la última comunicación que tuve con ella fue el miércoles 2 de julio. Ella me dijo que había discutido con él en la noche, pero no me dijo que se había ido de la casa”, contó la hija.

Asegura que su mamá siempre se mantiene en comunicación con ella y, aunque en los últimos días tardaba en responder, le decía que era porque no tenía señal.

“Lo que más me extraña es que el 21 de junio, ella me dijo que estaba trabajando en Langostino. Nada nos concuerda todavía.

“Ella tiene cáncer de seno, no sé como puede estar ahorita, pues dejó de llevar el control médico”, expresó la hija.

Si usted ha visto a Marlene o sabe dónde está no dude en llamar al 800 8000 6455, línea confidencial del OIJ.