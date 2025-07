Paola Amador, única sobreviviente de avionetazo, cuenta qué ha sido lo más duro tras la tragedia

Paola Amador, la única sobreviviente del trágico accidente de la avioneta que se estrelló en Pico Blanco, Escazú, en noviembre del 2024, relató que ha sido lo más difícil para ella luego de su rescate.

Ella compartió su testimonio al momento que la encontraron y en el que suponía que solo sufrió quebraduras.

“Tenía mucho frío y dolor, me tuvieron que quitar el abrigo porque estaba mojada, me cubrieron con cobijas térmicas, no sé si fueron tres o cuatro, pero yo tenía demasiado frío, para mí eso no era suficiente”, recordó la joven madre, de 31 años.

Paola Amador Segura, guía turística y única sobreviviente del accidente aéreo en las montañas de Escazú, ella es mamá de dos niñas. (Foto cortesía de redes sociales)

Paola estuvo en el pódcast Un café en la Central, del Benemérito Cuerpo de Bomberos.

“Casi ocho meses y siento que estoy superbién, hay cosas que todavía faltan como terapia, citas y demás, pero uno va recuperándose poco a poco.

“Mi familia me ha ayudado bastante, me han aguantado chichas, tampoco ha sido fácil. Siempre he sido una persona independiente que le gusta hacer todo sola, entonces el hecho de que tuvieran que ayudarme con el cambio de un pañal, buscarme la ropa y bañarme, para mí eso era complicado”, dijo la joven al señalar lo más difícil durante este proceso.

Destruida quedó la avioneta en la que viajaba Paola, junto con las otras cinco personas que fallecieron en Escazú: Foto: cortesía

Mencionó que en el hospital tuvo que perder la vergüenza, porque era como un bebé, a la que le tenían que hacer todo.

“Pasar de estar postrada en una cama, pasar a la silla, andadera, muletas y ahora bastón, es un proceso que solo lo hago con ayuda de Dios”, aseguró la sobreviviente.

A Paola no la han dado de alta, pero siente como poco a poco está volviendo a la normalidad.

Paola es mamá de dos niñas de 6 y 5 años.

El accidente de la avioneta Cessna 206, matrícula TI-GER, ocurrió el lunes 25 de noviembre del 2024, en ese incidente fallecieron Gabriela Calleja Montealegre, de 64 años; Jean Franco Segura Prendas, de 28, y Enrique Arturo Castillo Incera, de 56. Además, el piloto Mario Molina, de 40 años, y Ruth Pamela Mora Chavarría, de 26 años.

Ellos regresaban de Barra del Tortuguero, en el Caribe de Costa Rica.