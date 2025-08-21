Juzgado tomó esta decisión con jovencito que habría asesinado y enterrado a su mamá en el patio

Marlene Jiménez, de 56 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de julio. (cortesía/Marlene Jiménez, de 56 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 2 de julio.)

Un juez ya definió cuál será el futuro inmediato de un muchacho, de 17 años, que fue detenido por las autoridades como sospechoso de asesinar y enterrar a su propia madre en el patio de la casa en la que vivían.

Así lo dio a conocer el Ministerio Público la tarde de este jueves, el cual informó que el Juzgado Penal Juvenil ordenó tres meses de detención provisional contra el muchacho por el presunto femicidio de su madre, doña Marlene Jiménez Arias, de 56 años.

LEA MÁS: Muchacha cuenta con dolor cómo su declaración llevó a la captura del hermano por matar a la mamá

“Tras una solicitud realizada por la Fiscalía Penal Juvenil, sede Corredores, un joven cumplirá tres meses de detención provisional, como sospechoso de cometer el delito de femicidio. La medida cautelar fue ordenada por el Juzgado Penal Juvenil, esta tarde”, indicó la Fiscalía.

En cuanto a la medida de detención provisional, esta es lo mismo que la prisión preventiva, solo que esta última se aplica únicamente para adultos que serán enviados a centros penales.

LEA MÁS: Joven de 17 años habría vivido más de un mes con el cuerpo de la mamá enterrado en patio de su casa

El muchacho fue detenido el pasado martes 19 de agosto, luego de que el OIJ allanó la casa en la que vivía junto a su mamá en Laurel de Corredores, zona sur del país.

Esto debido que al inspeccionar la propiedad, los investigadores encontraron un cuerpo enterrado en el patio, el cual sería el doña Marlene. Hasta este momento la Policía Judicial no ha revelado cuál habría sido la causa de muerte.

LEA MÁS: Muchacho de 17 años es detenido como sospechoso de matar a su propia mamá que estaba desaparecida

Keisha Coto, hija de doña Marlene, reveló a La Teja que fue ella misma quien denunció a su hermano ante el OIJ, pues tenía sospechas de que este podría estar ligado con la extraña desaparición de su madre, de quien no sabía nada desde el pasado 7 de julio.