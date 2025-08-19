Joven de 17 años habría vivido más de un mes con el cuerpo de la mamá enterrado en patio de su casa

Marlene Jiménez Arias, es una mamá de 56 años, ella enfrenta un cáncer de seno y se le perdió el rastro desde el 2 de julio anterior. Foto: Keisha Coto para La Teja (Keisha Coto para La Teja/Keisha Coto para La Teja)

Un muchacho, de apenas 17 años, habría vivido más de un mes con el cuerpo de su mamá, Marlene Jiménez Arias, de 56 años, enterrado en el patio de la casa en que ambos convivían.

El joven fue detenido por el OIJ la mañana de este martes, luego de que agentes judiciales allanaron dicha vivienda, ubicada en Laurel de Corredores, en la cual encontraron un cuerpo enterrado.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó a La Teja que el muchacho seguía viviendo en dicha propiedad posterior a la desaparición de su madre.

La denuncia por la desaparición de Marlene fue interpuesta ante el OIJ el pasado 7 de julio, sin embargo, la última vez en que se supo algo de ella fue el 23 de junio, día en el que supuestamente tuvo una discusión con su hijo.

Aunque no se ha establecido con exactitud la fecha en la que murió Marlene, se presume que su cuerpo tenía más de un mes de estar enterrado en esa propiedad, tiempo en el que su hijo habría seguido viviendo en esa casa.

Keisha Coto, hija de Marlene, comentó anteriormente a este medio que el caso era muy extraño para ella, pues antes de que su mamá desapareciera solo conversaban por mensajes de textos, cuando la señora siempre se caracterizó por responderle a través de audios.

Aunque el OIJ aún tiene que realizar las respectivas diligencias para corroborar científicamente que el cuerpo enterrado era de Marlene, el director de la Policía Judicial indicó que todo a punta a que, en efecto, se trata de ella.