Muchacho de 17 años es detenido como sospechoso de matar a su propia mamá que estaba desaparecida

Marlene Jiménez Arias, es una mamá de 56 años, ella enfrenta un cáncer de seno y se le perdió el rastro desde el 2 de julio anterior. Foto: Keisha Coto para La Teja (Keisha Coto para La Teja/Keisha Coto para La Teja)

El caso por la misteriosa desaparición de Marlene Jiménez, de 56 años, dio un impactante giro, pues las autoridades dieron a conocer que esta habría sido asesinada por su propio hijo de 17 años.

LEA MÁS: OIJ de Ciudad Neilly encuentra un cuerpo enterrado en el patio de la casa de Rufina Jimenez, en Laurel de Corredores. Todo indica que se trata de ella, misma que reportada como desaparecida. El hijo se encuentra detenido. Lastimosamente un nuevo caso de violencia contra las mujeres. No permitiremos impunidad. ACTA NON VERBA

Así lo reveló Randall Zúñiga, director del OIJ, por medio de una publicación en su cuenta de X (antes conocida como Twitter), en la cual informó que el muchacho ya fue detenido por los investigadores.

El aterrador hallazgo se dio la mañana de este martes, luego de que el OIJ allanó la casa en la que Jiménez vivía junto a su hijo, en Laureles de Corredores.