Caso Marlene Jiménez: Allanan casa en la que vivía mamá desaparecida que luchaba contra el cáncer

Marlene Jiménez Arias es una mamá de 56 años, ella enfrenta un cáncer de seno y se le perdió el rastro desde el 2 de julio anterior. Foto: Keisha Coto para La Teja (Keisha Coto para La Teja/Keisha Coto para La Teja)

El caso por la misteriosa desaparición de Marlene Jiménez, una madre que lucha contra el cáncer y que está desaparecida desde el pasado 2 de julio, podría tener un importante avance este martes.

Esto debido a que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que está realizando un allanamiento en la casa en la que la mujer, de 56 años, vivía junto a su hijo de 17 años, ubicada en Laurel de Corredores, en la zona sur del país.

“Nos indican en el OIJ de Ciudad Neilly que, a partir de las 6 a.m. de esta mañana (de martes), iniciaron un allanamiento en la vivienda donde residía la mujer reportada como desaparecida, de nombre Rufina (Marlene) Jiménez Arias.

“El allanamiento se ejecuta como parte de la diligencias propias de la investigación y con la finalidad de buscar evidencias que ayuden a la investigación del caso”, informó el OIJ.

La Policía Judicial señaló que de momento no puede brindar mayores detalles sobre la diligencia pues aún está en proceso.

Según Keisha Coto, hija de Marlene, lo último que saben de su mamá es que le dijo a su familia que iba para Langostino, en Pavón de Golfito; sin embargo, al parecer, nunca llegó a ese lugar.

Una semana antes de desaparecer habría tenido un altercado con su hijo menor.