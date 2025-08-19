Sucesos

Buscan a motociclista que fue captado por cámara cuando cometió un indignente hecho contra una mujer

El sujeto fue captado por una cámara que lo grabó con mucha claridad

Por Adrián Galeano Calvo
El sujeto fue grabado por una cámara de seguridad cuando se dio a la fuga.
El sujeto fue grabado por una cámara de seguridad cuando se dio a la fuga. (OIJ/El sujeto fue grabado por una cámara de seguridad cuando se dio a la fuga.)

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está dándole cacería a un motociclista que fue captado por una cámara de seguridad cuando cometió un indignante hecho contra una mujer que caminaba por una calle.

De acuerdo con la delegación regional de Alajuela del OIJ, es sospechoso del presunto delito de acoso sexual callejero, pues este le dio una nalgada a la víctima y luego se dio a la fuga.

Los hechos ocurrieron el 15 de julio del 2025, a las 4:25 p.m., en El Coyol en Alajuela.

“El sospechoso viajaba en una motocicleta y se acercó por detrás de la ofendida, quien iba caminando, y con su mano derecha al parecer le tocó los glúteos y huyó”, detalló el OIJ.

El sospechoso fue captado por al menos dos cámaras de seguridad y en una de estas se observa con claridad al sujeto y la motocicleta en la que andaba.

Ese día el sujeto vestía pantalón de mezclilla azul, tenis negras con suela blanca, suéter estilo camuflada y un casco de motociclista gris con una franja color blanco.

Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.

