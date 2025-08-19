Esposos son ligados a millonario negocio ilícito y un agente del OIJ habría sido cómplice

Un matrimonio fue detenido por agentes de la Oficina Especializada Contra la Delincuencia Organizada (OECDO) del OIJ, por ser sospechoso de lavado de dinero.

Ellos serían parte de un grupo delictivo y el esposo sería el líder, un sujeto de apellido Arias, alias Champion, de 41 años.

Las autoridades judiciales realizan 12 allanamientos la mañana de este martes 19 de agosto en Santa Bárbara de Heredia, Alajuela y Puntarenas, en donde buscan a otros integrantes de la organización.

Esposos ligados a millonario negocio ilícito con presunta complicidad de un agente del OIJ. Foto: Alejandra Morales (Alejandra Morales/Alejandra Morales)

A la banda le siguen los pasos desde el 2023, cuando informes evidenciaban el crecimiento económico de un hombre de 41 años, sin supuestamente poder justificar los altos ingresos.

“A través de las diferentes diligencias, se pudo determinar que, en apariencia, este hombre lideraba una organización criminal, que aparentemente se dedicaba a la receptación de bienes sustraídos mediante la modalidad de robo de contenedores de carga, seguidamente ocultaban la mercadería en bodegas en Heredia y posteriormente comercializaba los productos”, señalan en el OIJ.

La organización, al parecer, también se dedicaba a los préstamos gota a gota.

Durante la investigación también determinaron que, en apariencia, una agente del OIJ que estuvo en Heredia, también habría sido cómplice de esta organización.

“Se presume que este grupo criminal en apariencia se dedicaba a legitimar capitales mediante la compra y venta de vehículos de alta gama, bienes raíces, construcción de apartamentos de alquiler, créditos informales, ventas de repuestos, cabinas de alquiler y servicios de enderezado y pintura”, explicaron en la oficina de prensa del OIJ.

