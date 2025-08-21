Sucesos

Violento ataque a camión de mariscos acabó con la vida de un hombre bueno

Víctima era Nadjari Martínez Cruz de 50 años

Por Silvia Coto
Nadjari Martínez Cruz fallecido en Guanacaste
Nadjari Martínez Cruz fallecido en Guanacaste (Cortesía/Cortesia)

Los allegados de Nadjari Martínez Cruz, de 50 años, están consternados por el violento hecho que acabó con la vida del hombre en Guanacaste.

Uno de sus amigos, quien se identificó como Ángel Cruz, aseguró que Nadjari era un hombre muy trabajador, por lo que les duele el sufrimiento que está viviendo su familia.

“Ya no se puede salir ni a trabajar, recibimos la noticia con mucho dolor, porque él era una persona pulseadora, que salía todos los días a trabajar para dar el sustento a su familia y que, de verdad, se esforzaba para salir adelante”, dijo el amigo.

Él comentó que hace unos días se lo topó cuando iba en el camión y se saludaron con un gran cariño, por lo que ahora atesora ese último momento.

Un repartidor de mariscos fue asesinado y su acompañante herido de bala en Guanacaste
Un repartidor de mariscos fue asesinado y su acompañante herido de bala en Guanacaste (Guana/Cortesia)

“Le dije que me llamara para que nos fuéramos a comer un ceviche un día de estos, y en eso quedamos. Ayer otro amigo me llamó para decirme que lo habían matado para asaltarlo y fue muy doloroso. Él era una persona muy querida, su mamá fue maestra de muchos. Vamos a extrañar verlo pasar por el puerto en el camión”, dijo.

Sobre el otro herido de apellido Arrieta, de 34 años, el hombre aseguró que lo operaron y está estable.

“Nadjari solo deja buenos recuerdos, pero qué dolor para su familia”, expresó Ángel.

El crimen ocurrió la mañana del miércoles en Morote de Nandayure en Guanacaste.

Según el reporte de las autoridades, dos sujetos viajaban en un camión de mariscos. Ellos iban a recoger la carga a una camaronera.

Se cree que los pistoleros trataron de asaltar el camión, por lo que les dispararon en un montón de ocasiones.

A la llegada de los cruzrojistas Nadjari, quien era padre de dos hijos, ya estaba fallecido, y su compañero herido.

El caso sigue en investigación por parte de las autoridades judiciales.

