Llamada anónima frenó el ilegal negocio que dos sujetos le daban a una buseta de turismo

Una llamada anónima llevó a la Fuerza Pública al decomiso de 1.299 paquetes de aparente cocaína que llevaban en una buseta.

Además, detuvieron al conductor y al compañante, uno de apellido Porras y otro Castro.

Este trabajo policial lo llevaron a cabo la tarde de este sábado 23 de agosto, pero trascendió hasta este domingo.

“Se reportó la presencia de una buseta blanca que aparentemente transportaba droga. De inmediato, una unidad se desplazó hasta Piedras Blancas, Osa. Minutos después, los oficiales localizaron un microbús en sentido Piedras Blancas, Palmar Norte. Aunque se le ordenó detenerse, el conductor no acató la indicación de inmediato y fue interceptado aproximadamente un kilómetro después”, señalaron en la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública.

Las autoridades encontraron en el asiento del pasajero un arma de fuego larga equipada con una mira láser y un cargador con proyectiles calibre 5.56, así como 1.299 paquetes de cocaína.

Los hombres llevaban ¢89.000 y $21. El vehículo fue también incautado como parte de la evidencia.

