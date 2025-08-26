Sucesos

Fuertes lluvias obligan al cierre la Ruta 32

Inspección para definir la apertura de la Ruta 32 será a primera hora de este martes

Por Silvia Coto

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) informó la noche de este lunes que, debido a la presencia de fuertes lluvias, se procedió al cierre preventivo de la Ruta 32, San José - Limón.

La Ruta 32 esta cerrada (Reiner Montero, corresponsal)

La medida busca proteger la seguridad de los conductores, ya que las lluvias han provocado condiciones de riesgo en el tramo montañoso de la carretera.

Según el MOPT, junto al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), este martes a primera hora, las cuadrillas realizarán una inspección en la ruta para determinar si existen las condiciones necesarias para volver a abrirla.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores para que viajen por las rutas alternas.

