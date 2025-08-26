El acto de bondad de un taxista que dejó a todos sin palabras en Escazú

El acto de honradez de un taxista se ha llenado en redes sociales de mensajes positivos, luego de lo que hizo mereciera hasta el reconocimiento de la Policía Municipal de Escazú.

Taxista espero a la Policía para devolver la billetera que se encontró en Escazú (Captura Facebook Policía Municipal de Escazú/cortesía)

Fue justo ese cuerpo policial quien compartió el video para contar lo ocurrido.

Los hechos, aparentemente, se dieron el 12 de agosto pasado y quedó grabado en las cámaras policiales.

Todo empezó cuando se dio un choque y antes de que los ánimos se caldearan la Policía coordinó enviar una patrulla, pero durante la espera pasó un motociclista de una app y se le cayó la billetera, ni cuenta se dio.

Un taxista sí se dio cuenta de lo ocurrido, se detuvo y la juntó, pero no se fue, sino que se estacionó unos minutos y apenas vio que llegó la patrulla con los oficiales, se bajó de su taxi, se acercó, les explicó y les entregó la billetera.

Todavía hay personas de buen corazón y honestidad demostrada que nos devuelven la fe en la humanidad. Felicitamos a este taxista por su demostración de honradez. Esto ocurrió en Escazú. Policía Municipal de Escazú

El taxista no siguió la moto porque se fue bien rápido y había bastantes carros.

Eso sí, el circuito de cámaras de seguridad en Escazú permitió ver por donde iba el motociclista, pero los oficiales no tenía patrulla para ir a entregarla en ese momento.

Pasaron varios minutos para que el muchacho se diera cuenta de que se le cayó la billetera, por lo que se devolvió por la misma ruta, en ese momento ya una patrulla lo andaba buscando.

Qué suerte tuvo ese motociclista porque le dieron la billetera y estaba completa, plata y documentos, todo en orden, el hombre estaba muy agradecido y la Policía compartió la historia con el siguiente mensaje: “Todavía hay personas de buen corazón y honestidad demostrada que nos devuelven la fe en la humanidad. Felicitamos a este taxista por su demostración de honradez”, postearon en Facebook.