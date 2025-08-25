OIJ revela que Jermaine Cruickshank vio a su verdugo instantes antes de ser asesinado

Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, habría visto a su verdugo instantes antes de ser brutalmente asesinado.

Así lo reveló Randall Zúñiga, director del OIJ, al explicar qué estaba haciendo la víctima cuando fue atacado.

“Él se encontraba en un bar y en ese momento llegaron dos sujetos en moto, uno de ellos se baja e ingresa al bar, vestía ropa deportiva y con el casco puesto, esto llamó la atención del señor Cruickshank y, de inmediato, trató de alejarse de la mesa, pero en ese instante el sujeto le comenzó a disparar”, detalló Zúñiga.

Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, fue asesinado a balazos en un bar-restaurante en Limón. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Se desconoce si Cruickshank lo reconoció o, quizás, por el hecho de que el tipo llevaba el casco puesto, activó la alarma de que estaba en peligro.

Jermaine, era un reconocido abogado en Limón, quien también formaba parte de Asodeli Veterans, un equipo de exjugadores de la extinta Asodeli que siguen reuniéndose para jugar partidos amistosos.

El homicidio de Jermaine ocurrió a eso de las 7 p. m. de este domingo 24 de agosto, cuando se encontraba en un bar-restaurante en barrio Siglo XXI, en Limón.

De momento, no hay personas detenidas por este cruel ataque que enlutó por segunda a su familia, pues en marzo anterior murió su papá, el exdiputado Eduardo Cruickshank, por causas naturales.

