El conmovedor mensaje del hijo de Eduardo Cruickshank a una persona especial antes de ser asesinado

Jermaine Cruickshank fue asesinado de varios disparos en la espalda y la cabeza. Foto Facebook. (Facebook/Jermaine Cruickshank fue asesinado de varios disparos en la espalda y la cabeza. Foto Facebook.)

Jermaine Cruickshank, hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank, usó su cuenta de Facebook para dedicarle un conmovedor mensaje a una persona muy especial para él, esto pocos días antes de ser cruelmente asesinado.

Cruickshank, quien se ganaba la vida como abogado, fue asesinado a balazos a eso de las 7 p.m. de este domingo, cuando se encontraba en el bar restaurante Linda Vista, ubicado en el barrio Siglo XXI, en Limón.

LEA MÁS: Video muestra los desgarradores gritos de mujer al hallar muerto al hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank

En cuanto a la publicación que hizo en su perfil de Facebook, Cruickshank le dedicó un bonito mensaje a su mamá, como parte de a celebración del Día de la Madre.

“Hoy, en este Día de la Madre, quiero recordarte lo inmensamente bendecido que me siento por tenerte. Eres un ejemplo de amor, fortaleza y fe; una mujer espectacular que ilumina cada lugar con su presencia. Tu vida ha sido y seguirá siendo un regalo para quienes tenemos la dicha de conocerte.

“Gracias por tus abrazos que sanan, tus palabras que alientan y tu corazón que siempre da sin medida. Eres y siempre serás una madre ejemplar y profundamente bendecida. “Te amo con todo mi corazón”, escribió Jermaine el pasado 15 de agosto.

LEA MÁS: Sanguinario ataque contra hombre aterrorizó a vecinos de todo un pueblo

Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón. (Facebook/Jermaine Cruickshank fue asesinado cuando se encontraba en un bar restaurante en Limón.)

De acuerdo con la versión preliminar que manejan el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el crimen habría sido cometido por un sujeto que ingresó hasta el local donde Cruickshank se encontraba solo, quien le disparó varias ocasiones en la espalda y la cabeza.

LEA MÁS: Supuesto jefe de sicarios de Los Gery anda libre pese a que ya fue condenado y a que espera otro pesado juicio

De momento, las autoridades no han determinado cuál podría ser el motivo detrás del homicidio de Jermaine, quien se ganaba la vida como abogado en Limón.