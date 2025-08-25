Sucesos

Hombre sufrió pavorosa emergencia mientras trabajaba

Socorristas lo rescataron y lo llevaron muy grave al hospital

Por Silvia Coto
Cruz Roja
La Cruz Roja lo llevó al hospital. (Cruz Roja)

Un hombre, de 65 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, luego de que hizo contacto con un cable primario.

La emergencia se dio en La Pradera, en La Guácima de Alajuela.

Según informó la Cruz Roja, el hombre se encontraba sobre el techo de una vivienda cuando se dio el contacto con el cable. Al parecer, estaba trabajando.

Jeremy Poveda de la Cruz Roja informó que despacharon tres unidades y los socorristas se encargaron de hacer el rescate.

El hombre de 65 años tenía severas lesiones por la descarga.

Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

