Hombre sufrió pavorosa emergencia mientras trabajaba

La Cruz Roja lo llevó al hospital. (Cruz Roja)

Un hombre, de 65 años, fue trasladado en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela, luego de que hizo contacto con un cable primario.

La emergencia se dio en La Pradera, en La Guácima de Alajuela.

LEA MÁS: Video muestra los desgarradores gritos de mujer al hallar muerto al hijo del exdiputado Eduardo Cruickshank

Según informó la Cruz Roja, el hombre se encontraba sobre el techo de una vivienda cuando se dio el contacto con el cable. Al parecer, estaba trabajando.

LEA MÁS: OIJ revela que Jermaine Cruickshank vio a su verdugo instantes antes de ser asesinado

Jeremy Poveda de la Cruz Roja informó que despacharon tres unidades y los socorristas se encargaron de hacer el rescate.

El hombre de 65 años tenía severas lesiones por la descarga.