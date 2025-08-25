Mujer vivió noche de pesadilla al caer con su carro a río

El carro cayó al cauce del río Tures. Foto Chepito Digital. (Facebook/El carro cayó al cauce del río Tures. Foto Chepito Digital.)

Una mujer vivió una verdadera pesadilla la noche de este domingo luego de que, por circunstancias que no son claras, cayó con su carro al cauce de un río.

LEA MÁS: Supuesto jefe de sicarios de Los Gery anda libre pese a que ya fue condenado y a que espera otro pesado juicio

La Cruz Roja informó que el aparatoso accidente ocurrió a eso de las 10:20 p.m. en Tures de Santo Domingo de Heredia, en el río que lleva ese mismo nombre. Según los cuerpos de emergencia, el carro cayó de una altura de 20 metros.

Tanto la Benemérita como el Cuerpo de Bomberos fueron alertados sobre la precipitación del vehículo, por lo que despacharon varias unidades.

LEA MÁS: El conmovedor mensaje del hijo de Eduardo Cruickshank a una persona especial antes de ser asesinado

Cuando los rescatistas llegaron a la escena, encontraron que el carro quedó con las llantas para arriba en el cauce del río, por lo que tuvieron que usar equipo especial de cuerdas para llegar hasta la conductora, la cual se encontraba atrapada dentro del vehículo.

Tras varios minutos de labores, los paramédicos finalmente lograron extraer a la mujer hasta un lugar seguro. Posteriormente, ella fue llevada al hospital San Vicente de Paúl pues presentaba golpes de consideración.

LEA MÁS: Video: Toro desatado alborotó y causó terror en las calles de Alajuela

En cuanto al vehículo accidentado, este fue sacado del fondo del río por varios operarios de grúas.