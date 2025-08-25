Video: Toro desatado alborotó y causó terror en las calles de Alajuela

Toro le pegó tremendo susto a conductores. captura (toro /toro)

Un toro desató el caos en Alajuela luego de escapar y correr descontrolado por las calles de la provincia de los mangos, sorprendiendo a conductores y transeúntes que no podían creer lo que estaban viendo.

Varios videos que circulan en redes sociales desde este domingo, muestran al animal corriendo cerca del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, justo en la zona donde muchas personas suelen detenerse a observar el despegue y aterrizaje de los aviones.

En las grabaciones se observa cómo el toro puso a correr a más de uno y hasta botó una motocicleta que estaba estacionada, luego de darle una fuerte cornada. La escena generó susto y sorpresa entre los presentes, que intentaban alejarse del paso del animal.

El toro se llevó todo lo que estaba a su paso. captura (toro /toro)

El toro se hizo viral en rede sociales. captura (toro /toro)

La página Waze Costa Rica también compartió el clip y acompañó la publicación con un comentario irónico: “Se imagina ser extranjero y escuchar de Costa Rica su naturaleza, los paisajes, las aventuras que se pueden vivir, bajarte del avión y lo primero que ves es a un toro en plena General Cañas, al mejor estilo de un redondel”.

Bomberos de Costa Rica atendió la emergencia, ya que el toro ingresó a las instalaciones de Aviación Civil, lo que generó aún más tensión. En uno de los videos se aprecia el momento en que el animal casi embiste a un bombero que intentaba controlar la situación.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, pero el incidente dejó a muchos hablando del inusual espectáculo que paralizó parte de la provincia y se viralizó rápidamente en redes sociales.

Este medio habló con Bomberos de Costa Rica, quienes expresaron que el torito después de ser capturado quedó en manos de Fuerza Pública.