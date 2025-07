Joven nicaragüense contó un desplante que le habrían hecho pasar en un restaurante tico

Joven nicaragüense contó algo feo que la hicieron pasar y terminó recibiendo críticas. (Cortesía)

Las ganas de probar una trucha hicieron que Jaqui Florez, influencer nicaragüense, ingresara a un restaurante en Bajos del Toro, Sarchí, Alajuela.

Sin embargo, no imaginaba que su visita se convertiría en una experiencia incómoda, la cual ella misma relató en su cuenta de TikTok.

“Yo andaba en los Bajos del Toro porque andaba haciendo un contenido sobre agricultura. El asunto es que vi un restaurante que vende truchas, que es un pescado muy rico acá en Costa Rica. Entonces, decidí ir a almorzar, bueno no a almorzar, porque eran como las 9 a.m., o casi 10 a.m., pero quise ir a comer trucha.

“Me fui, me metí al restaurante y estando ahí, el señor me atendió superamable, superbonito y todo, pero al rato, llegó la esposa de él, y me quedaba viendo, o sea cuando me miró ecomo de reojo con una cara así de desprecio y se me hizo muy raro, porque cuando tú estás en un restaurante es normal que te atiendan con cariño, superbonito y con una buena atención”, contó la creadora de contenido.

Jaqui se sintió incómoda, como si estuviera en una casa ajena, y lo que más le sorprendió fue la actitud de la señora.

“El asunto es que hoy, me dice la persona que me acompañó (al restaurante): ‘ya sé por qué la señora se comportaba así. Es que dicen que ella no tolera a los nicaragüenses”, le dijo su amigo.

La joven prefirió no revelar el nombre del restaurante, y le pareció muy extraño que por querer comprar comida, la señora haya tomado esa postura.

Algunas personas le brindaron apoyo en comentarios, mientras que otras la criticaron asumiendo que quizás quería consumir alimentos a cambio de publicidad.