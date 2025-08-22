Río Grande de Térraba pone fin a la incertidumbre de una familia marcada por 2 muertes en 11 días

Después de 72 horas de búsqueda, fue hallado el cuerpo de José Ramón Rojas Rojas, de 66 años, quien murió al volcar la panga en la que viajaba por el río Grande de Térraba, en el sur de Costa Rica.

La Cruz Roja confirmó el hallazgo la tarde de este viernes 22 de agosto.

Los baquianos lo habrían visualizado en el sector de Rancho Quemado de Ciudad Cortés, Osa.

“La ubicación se dio a las 5:10 p.m., a unos 25 kilómetros de donde se reportó la desaparición río abajo”, señalaron en la benemérita.

Al menos cuatro cocodrilos acechaban el cadáver, comentaron los lugareños.

Dos fatalidades en solo 11 días de diferencia

El luto aún no termina para la familia Rojas Rojas, pues dolorosamente la vida les impuso dos duros golpes con solo 11 días de diferencia.

José Ramón Rojas Rojas junto a su esposa María Dinorah Rojas González. Él desapareció en el río grande de Térraba el 20 de agosto del 2025. Foto: Kenneth Rojas para La Teja (cortes/José Ramón Rojas Rojas junto a su esposa María Dinorah Rojas González. Él desapareció en el río grande de Térraba el 20 de agosto del 2025. Foto: Kenneth Rojas para La Teja)

Kenneth Rojas, hijo de don José, comentó que el sábado 9 de agosto anterior, murió su mamá, María Dinorah Rojas González, de 63 años, esposa de don José Ramón.

Esta madre enfrentaba una enfermedad terminal que causó mucho sufrimiento al señor y a los seis hijos del matrimonio.

“El primer día del accidente teníamos la esperanza de encontrarlo con vida, ahora solo queremos encontrar el cuerpo para sepultarlo a la par de mami”, expresó el hijo este viernes en la mañana, antes de que apareciera el cuerpo.

Esta fatalidad ocurrió cuando don José Ramón estaba trabajando, él debía pasar plátanos y otros productos de agricultura desde una finca que está al otro lado del río, utilizaban el bote y luego los llevaban a la calle principal, la Interamericana sur.

“Tenía más de tres años de estar cruzando el río con el mismo señor con el que trabajaba, el compañero de él me dijo que ya iban a terminar el día cuando ocurrió el accidente”, manifestó el hijo.

Don José Ramón había aceptado trabajar 11 días después de la muerte de su esposa, justamente para distraerse y mantenerse ocupado; él tiene hijos que viven en Puriscal y en San José y ellos tuvieron que devolverse para unirse a la búsqueda de su ser querido.

La Cruz Roja confirmó que este viernes siguen rastreando el caudal, en el que en apariencia también hay cocodrilos y ha estado sucio debido a las lluvias en los alrededores.

Térraba escenario de otra tragedia

El río Grande de Térraba, en la zona sur del país, se convirtió en escenario de otra desgracia que mantiene en vilo a una familia.

Desde las 10:30 a. m. de este miércoles 20 de agosto, buzos de la Cruz Roja y rescatistas de la benemérita, buscaron a José Ramón Rojas.

La emergencia fue atendida en un principio en la zona conocida como Lagarto, de Buenos Aires, zona sur.

De acuerdo con la versión de los afectados, Rojas junto con otro hombre viajaban en el bote, hecho muy común en estas comunidades que viven al otro lado del río, pero en determinado momento, la panga se volcó y es cuando perdieron de vista a Rojas.

Wagner Leiva, director nacional de respuesta de emergencias, señaló que se encuentran haciendo inmersiones en el río para tratar ubicar al señor.

“Nos mantendremos pendientes de todas las labores que sean necesarias para tratar de aliviar el dolor humano de esta familia”, señaló Leiva.

En este río han ocurrido otras fatalidades, como la caída de carros desde la carretera Interamericana sur; por ejemplo, el 15 de agosto del 2021 fallecieron los recién casados Mileidy Alpízar Venegas, de 28 años, y su esposo Marcel Gustavo Espinoza Morales, de 30 años.

También murieron los policías de Fuerza Pública, Jordy Cerdas Jiménez, César Navarro Vidal, de 45 años, y Johnny Rojas Hernández, la noche del 24 de octubre del 2022.

