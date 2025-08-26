Despiadados le provocaron horrorosa muerte a una muchacha de 18 años

Dos hombres de apellidos Rojas Ponce y Gutiérrez Contreras pasarán los próximos 35 años en la cárcel al ser hallados responsables de la cruel muerte de Viviana Delgado, de 18 años.

La sentencia la impusieron los jueces del Tribunal Penal de Limón, al encontrarlos culpables de homicidio calificado.

Viviana Delgado, de 18 años, fue víctima de una cruel muerte por parte de dos hombres en quienes confiaba. (Imagen con fines ilustrativos) (Shutterstock/Shutterstock)

“Al parecer, los hombres idearon un plan para acabar con la vida de la ofendida, valiéndose del grado de confianza que existía entre ellos, ya que, supuestamente, la mujer frecuentaba la casa de estos, en barrio La Unión, en Bribrí, Limón”, informaron en prensa del Poder Judicial.

El vil ataque contra la joven sucedió el martes 28 de marzo del 2023, cuando los sujetos aprovecharon que la joven llegó a la casa, se abalanzaron hacia ella, la tomaron por el cuello y haciendo uso de una piedra la golpearon por detrás de la cabeza.

“Gutiérrez, aparentemente, colocó una camisa dentro de la boca de la agraviada, utilizándola como mordaza, y entre ambos le pusieron una faja de tela alrededor del cuello para luego asfixiarla”, señalaron en el Poder Judicial sobre el cruel ataque contra la víctima.

Como resultado de las acciones desplegadas por los encartados, le causaron a la víctima varias heridas, así como la asfixia por estrangulación, las cuales le ocasionaron la muerte en el sitio.

