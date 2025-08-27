Chiquita de 4 años presenció muy de cerca el aterrador homicidio ocurrido frente a guardería

Las autoridades encontraron un carro en llamas que, supuestamente, sería el usado por los asesinos. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

Una chiquita, de apenas 4 añitos, vivó una experiencia traumatizante, pues presenció muy de cerca el brutal homicidio cometido por unos sicarios frente a una guardería en Limón.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la niña viajaba en el carro del hombre que fue ejecutado a balazos por al menos cuatro sujetos.

Aunque la Policía Judicial indicó que no tiene información sobre qué relación tenía la menor con el ahora fallecido, trascendió que, en apariencia, se trataría de su pequeña hija.

LEA MÁS: Balacera frente a centro infantil deja escenas de terror tras un brutal asesinato

El aterrador homicidio ocurrió a eso de las 12:38 p.m. de este miércoles en Pueblo Nuevo de Limón, al frente de la guardería Mis Huellitas.

En cuanto al ahora fallecido, el OIJ informó que se trata de un nicaragüense apellidado Rodríguez. Extraoficialmente se habla de que el hombre, supuestamente, llegó hasta ese centro infantil para recoger a la chiquita, pero esto no fue confirmado por las autoridades.

“Los hechos se dieron cuando el ahora fallecido se encontraba dentro de un automóvil en vía pública y, aparentemente, fue abordado por cuatro sujetos, que también viajaban en un vehículo, quienes le habrían disparado en múltiples ocasiones, causándole la muerte.

LEA MÁS: Sicarios habrían asesinado a tres hombres de una forma pocas veces vista en el país

“Cabe mencionar que dentro del vehículo también se encontraba una niña de 4 años, la cual resultó sin heridas”, detalló el OIJ.

Por su parte, Tatiana Díaz, coordinadora operativa regional de la Cruz Roja, explicó que en un inicio se les informó sobre dos personas baleadas en el sitio, situación que poco después se descartó.

“En el incidente refieren dos heridos por arma de fuego, inicialmente se despacha una unidad de soporte básico. Estando en el lugar se descarta la afectación de un menor que había sido reportado como herido y se atiende en la vía publica a un hombre, de aproximadamente 47 años, con múltiples impactos de bala y sin signos vitales”, dijo la cruzrojista.

LEA MÁS: Robo de un carro fue captado en un video y la conductora fue raptada

En imágenes que circularon, la víctima quedó postrada en la calle, cerca de un pick-up, el cual, en apariencia, le pertencía.

Las autoridades encontraron un carro en llamas que, supuestamente, sería el usado por los asesinos.