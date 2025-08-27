Sucesos

Robo de un carro fue captado en un video y la conductora fue raptada

Las imágenes llenas de violencia quedaron captadas y las autoridades continúan investigando el hecho

Por Alejandra Morales

Una cámara de seguridad grabó el instante en el que un grupo de supuestos maleantes atacan a la conductora de un carro para robarle el vehículo, el cual se llevaron junto con ella.

Este hecho fue reportado a la Fuerza Pública a las 8:50 a. m. de este miércoles 27 de agosto, en el centro de Alajuela.

Una cámara de seguridad grabó el instante en el que un grupo de supuestos maleantes atacan a la conductora de un carro para robarle el vehículo. Foto: Tomada de SkyTrace Costa Rica
Las autoridades atendieron la alerta en el sector conocido como Providencia, de la iglesia católica 100 hacia Carbonal, señaló la alerta policial.

El hecho ocurrió en una calle angosta. Los lugareños señalaron que escucharon un ruido y luego, al revisar las cámaras se percataron de que se trató de una agresión.

Los ladrones circulaban en un carro oscuro, pequeño e interceptaron una camioneta blanca, al parecer, hubo amenazas con arma de fuego y los sujetos se montaron en el vehículo, llevándose a la conductora.

Una cámara de seguridad grabó el instante en el que un grupo de supuestos maleantes atacan a la conductora de un carro para robarle el vehículo. Foto: Tomada de SkyTrace Costa Rica
Las autoridades lograron dar con el vehículo robado y lo interceptaron, solo encontraron a un sujeto de apellidos González Badilla, a quien detuvieron, él andaba un inhibidor de señal.

La Fuerza Pública dio a conocer que cuando detuvieron a los bichos, también pudieron salvar a la señora, a quien habían retenido en el momento del robo.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

