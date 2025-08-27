Robo de un carro fue captado en un video y la conductora fue raptada

Una cámara de seguridad grabó el instante en el que un grupo de supuestos maleantes atacan a la conductora de un carro para robarle el vehículo, el cual se llevaron junto con ella.

Este hecho fue reportado a la Fuerza Pública a las 8:50 a. m. de este miércoles 27 de agosto, en el centro de Alajuela.

LEA MÁS: Balacera frente a centro infantil deja escenas de terror tras un brutal asesinato

Una cámara de seguridad grabó el instante en el que un grupo de supuestos maleantes atacan a la conductora de un carro para robarle el vehículo. Foto: Tomada de SkyTrace Costa Rica (Tomada de SkyTrace Costa Rica/Tomada de SkyTrace Costa Rica)

Las autoridades atendieron la alerta en el sector conocido como Providencia, de la iglesia católica 100 hacia Carbonal, señaló la alerta policial.

El hecho ocurrió en una calle angosta. Los lugareños señalaron que escucharon un ruido y luego, al revisar las cámaras se percataron de que se trató de una agresión.

Los ladrones circulaban en un carro oscuro, pequeño e interceptaron una camioneta blanca, al parecer, hubo amenazas con arma de fuego y los sujetos se montaron en el vehículo, llevándose a la conductora.

LEA MÁS: Niña habría agredido a su maestra luego de tomar peligrosa bebida

Una cámara de seguridad grabó el instante en el que un grupo de supuestos maleantes atacan a la conductora de un carro para robarle el vehículo. Foto: Tomada de SkyTrace Costa Rica (Tomada de SkyTrace Costa Rica/Tomada de SkyTrace Costa Rica)

Las autoridades lograron dar con el vehículo robado y lo interceptaron, solo encontraron a un sujeto de apellidos González Badilla, a quien detuvieron, él andaba un inhibidor de señal.

LEA MÁS: Sicarios habrían asesinado a tres hombres de una forma pocas veces vista en el país

La Fuerza Pública dio a conocer que cuando detuvieron a los bichos, también pudieron salvar a la señora, a quien habían retenido en el momento del robo.