Violenta y sangrienta noche: pareja fue asesinada en ataque armado

La tranquilidad de la comunidad Paquita de Quepos se rompió la noche de este jueves, cuando una violenta balacera detonó la muerte de una pareja.

La pareja fue acribillada en Quepos. Foto ilustrativa

La Cruz Roja informó que recibió la alerta a las 7:09 p. m., trasladándose de inmediato al lugar.

Al llegar, los cruzrojistas encontraron a dos adultos heridos por arma de fuego. Sin embargo, tras la valoración inicial, confirmaron que ambos ya no presentaban signos vitales.

La escena se encuentra custodiada por la Policía a la espera de que lleguen los agentes del OIJ.