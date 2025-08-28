OIJ captura al quinto costarricense extraditable y es hermano de un viejo conocido

Jordie Picado Grijalba alias Noni, es el quinto costarricense detenido con fines de extradición. Agentes del OIJ lo detuvieron el jueves 28 de agosto por solicitud de la DEA. (Foto cortes/Foto: cortesía OIJ)

Los agentes Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron a Jordie Picado Grijalba, conocido en el mundo criminal con el alias de Noni, quien se convierte en el quinto costarricense extraditable por delitos ligados al tráfico internacional de drogas.

La información fue compartida por el director del OIJ, Randall Espinoza.

El OIJ capturó a Noni. Foto ilustrativa

La detención se logró gracias a un operativo coordinado entre el OIJ y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA).

“OIJ detiene a Jordie Picado Grijalba, alias ‘Noni’, como el quinto nacional extraditable, esto en coordinación realizada entre OIJ y la DEA por el delito de Tráfico Internacional de Drogas y bajo acuerdos entre ambos cuerpos policiales. Esta persona es hermano del extraditable”, compartió Espinoza.

Noni es hermano de Manuel Picado Grijalba, alias “Shock”, fue arrestado en diciembre de 2024, en Londres, en una operación de la DEA.

Se le investiga por liderar una red de narcotráfico desde Limón, con actividades desde 2013 hasta abril de 2024.

En Estados Unidos enfrenta cargos por conspiración de tráfico de cocaína. Se les investiga por presunta legitimación de capitales.

Noticia en desarrollo*