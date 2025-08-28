Motociclista murió ante los ojos de su amigo de la manera más dolorosa

Un muchacho de apellido Arias, de 25 años, falleció al derrapar la moto en la que iba.

La tragedia ocurrió en San Diego en La Unión, Cartago, la Cruz Roja atendió la tragedia a las 8:57 p. m. de este miércoles.

Un motociclista de apellido Arias, de 25 años, murió al derrapar en San Diego de La Unión. Foto: Ilustrativa (Carlos Hernández.)

“Se abordan a dos pacientes adultos, uno de ellos sin signos vitales, el otro está estable”, dijeron en la central de la Cruz Roja.

La persona que sobrevivió no quiso ser llevado a ningún centro médico, se quedó en la escena, donde falleció su conocido. Versiones no oficiales señalaban que en apariencia, serían compañeros de seguridad.

Al momento en el que ocurrió la desgracia estaba lloviendo, no descartan que las condiciones del tiempo hayan sido parte de la desgracia.

Hasta este lunes 25 de agosto, se contabilizaban 380 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante este 2025.

