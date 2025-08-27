Sucesos

Tragedia en la que muchacha murió en la autopista Bernardo Soto cobró una segunda vida

La muchacha de 25 años cayó de una moto y falleció luego de que un camión le pasara por encima

Por Adrián Galeano Calvo
Una mujer perdió la vida en un fatal accidente de tránsito sobre la carretera General Cañas, conocida como la ruta 1 a la altura de Grecia, Alajuela. Foto: Cortesía para LT
El mortal accidente ocurrió sobre la carretera Bernardo Soto, conocida como la ruta 1 a la altura de Grecia, Alajuela. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

El trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana de este martes en la autopista Bernardo Soto, en el cual una muchacha falleció, cobró una segunda víctima.

Así lo confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ante una consulta hecha por La Teja, indicando que el conductor de la moto en la que viajaba la joven también perdió la vida.

Se trata de un hombre apellidado Rodríguez, el cual falleció poco después de ser llevado al hospital San Rafael de Alajuela. En cuanto a la muchacha, ella fue identificada como de apellido Jara, de 25 años. Al parecer, ellos eran pareja.

El fatal accidente ocurrió a eso de las 8:30 a.m. de este martes a la altura de Grecia, exactamente del cruce 200 metros hacia San José.

De acuerdo con la versión preliminar que maneja la Policía Judicial, el accidente se dio debido a que, por razones que no son claras, Rodríguez perdió el control de la moto en la que viajaban.

“Lo que se maneja preliminarmente es que, en apariencia, el conductor de la moto colisionó con un vehículo que viajaba en la misma dirección, lo que provocó que él y su acompañante salieran expulsados de la moto”.

Según el OIJ, la muchacha cayó en el carril contrario y fue arrollada por un camión de carga pesada que iba pasando.

Jara murió de forma inmediata, mientras que Rodríguez fue llevado al hospital de Alajuela, donde falleció poco después.

