Misterio crece sobre la desaparición de Rodrigo Badilla en Pico Blanco, Cruz Roja no halla pistas

Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves de la semana pasada. (Facebo/Don Rodrigo Badilla está desaparecido desde el jueves.)

El misterio y la incertidumbre rodean la búsqueda de don Rodrigo Badilla, quien está desaparecido desde el jueves de la semana pasada. Hoy la Cruz Roja suspendió las labores en Pico Blanco, Escazú, al no poder dar con él ni con ninguna pista.

Durante cuatro días, los socorristas realizaron la búsqueda continua con drones equipados con cámaras térmicas y con perros adiestrados, sin ningún resultado.

Es por eso que la Benemérita informó que no buscarán más hasta que se dé alguna nueva alerta sobre el caso, ya que han patrullado por toda la zona, que es bastante extensa.

“Tras más de 50 horas de trabajo en el terreno, distribuidas en cuatro días de operativo continuo, con la participación de alrededor de 60 cruzrojistas, el apoyo de la unidad canina, drones y 20 vehículos de emergencia, la Cruz Roja Costarricense concluyó los lugares totales de búsqueda en la montaña de Pico Blanco”, indicó la institución.

“Pese al esfuerzo desplegado, no fue posible obtener resultados positivos en la localización de la persona desaparecida. La institución reafirma su compromiso y se mantiene atenta a cualquier nuevo indicio que permita reactivar las labores, siempre con el propósito de brindar acompañamiento y apoyo a la familia en este difícil momento”, añadieron.

Los baqueanos también han colaborado en las labores de búsqueda del empresario, quien tiene un negocito de venta de repuestos.

La búsqueda se concentró en ese sitio, porque fue ahí donde encontraron su moto, en la que siempre andaba por todas partes.

El caso se encuentra en manos de las autoridades judiciales para determinar qué ocurrió con el hombre. Desde el primer día de búsqueda, la Benemérita informó que don Rodrigo conocía muy bien la montaña Pico Blanco y desde un principio eso hacía extraño que se hubiera extraviado.

Si usted sabe algo sobre don Rodrigo, puede llamar al 800-8000645 del OIJ.